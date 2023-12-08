Facebook замыкает тройку лидеров, при этом в мире Facebook лидирует с долей более 65%.

По итогам октября текущего года самыми популярными социальными медиа в Казахстане стали Pinterest и YouTube, доля которых составила 28,1% и 20,64% соответственно. Следом идут Facebook (18,1%), Instagram (10,16%) и Twitter (9,82%). Существенная доля пришлась также и на российскую соцсеть ВКонтакте (8,65%), сообщает Finprom.kz.

Отмечается, что практически весь год лидировали Pinterest, YouTube и Facebook. Единственным исключением был сентябрь 2023-го, когда в лидеры выбились ВКонтакте (24,95%) и Instagram (23,2%). При этом в разрезе платформ в октябре текущего года Pinterest лидировал по популярности среди социальных медиа на персональных компьютерах и ноутбуках (27,09%), а также на мобильных телефонах (28,45%) казахстанцев. А вот на планшетах самым популярным социальным медиа с заметным отрывом был Facebook (47,57%), следом идет Pinterest (20,39%).

В мире самым популярным социальным медиа остается Facebook. Так, по итогам октября 2023 года его доля составила 65,15%. Следом с большим отставанием идут Instagram (12,05%), Twitter (8,75%) и Pinterest (8,47%). Facebook доминирует со столь большим отрывом на мобильных телефонах (67,92%, в то время как у следующего за ним Instagram — лишь 13,31%) и планшетах (сразу 82,01%, у Pinterest — всего 7,36%). По-другому обстоят дела на персональных компьютерах и ноутбуках, где доля Facebook хоть и наибольшая (33,92%), но отрыв не столь серьезен: так, доля ближайшего конкурента, Pinterest, составила 29,99%.