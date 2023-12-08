Бизнес-процессы для арендаторов «Алтын Орда» переведут в цифровой формат

Председатель комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков встретился с администрацией рынка и обсудил вопросы модернизации.

По словам директора рынка «Алтын Орда» Данияра Дузбаева, на территории установлены и в тестовом режиме начали работать шесть шлагбаумов. До конца следующей недели планируется запустить их в штатный режим.

«Мы ожидаем установку POS-терминалов. Работа в этом направлении продолжается. Сейчас разрабатывается сайт рынка, где каждый предприниматель сможет сам посмотреть наличие торговых мест, заключить договор аренды торговых точек и производить оплату через QR», — сообщил в ходе встречи руководитель управляющей компании ТОО «Big City Market» Данияр Дузбаев.

По итогам совещания председатель Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков поручил ускорить цифровизацию бизнес-процессов и в кратчайшие сроки потребовал настроить постоянную работу шлагбаумов.

«Необходимо доработать программы по распознанию грузовых машин, заезжающих на территорию рынка, так как у них размер оплаты отличается от простого въезда на рынок. Они заезжают на рынок торговать своей продукцией на несколько дней. Соответственно водители должны оплачивать фактическое время нахождения на рынке, а не сразу за несколько дней, как это делалось раньше», — добавил глава комитета торговли.