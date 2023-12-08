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Нам нужно создать свой национальный LLM — Багдат Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провел встречу с региональным менеджером корпорации NVIDIA Антоном Джораевым.

8 декабря 2023 15:05, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

На встрече стороны обсудили возможность приобретения вычислительных ресурсов NVIDIA, достаточных для создания Национальной LLM (большие языковые модели). Багдат Мусин отметил важность создания для предпринимателей возможностей с использованием вычислительных мощностей как преференции и предоставления целевой программы для обучения и использования возможностей AI в стране.

NVIDIA известна разработкой интегральных схем, которые используются в электронике, начиная от электронных игровых приставок до персональных компьютеров. Компания является ведущим производителем высококлассных графических процессоров. В настоящее время ведется работа по подготовке к онлайн-вебинару для стартапов Astana hub по программе NVIDIA Inception, виртуального акселератора, который поддерживает и развивает стартапы в области искусственного интеллекта и науки о данных. В начале 2024 года планируется проведение онлайн-вебинара в университетах Казахстана по программе DLI, которая предлагает практические курсы и сертификаты по deep learning и искусственному интеллекту, направленные на расширение возможностей отдельных лиц и организаций в области развития опыта в передовых технологиях.

Помимо интеграции инициатив NVIDIA в экосистему, было предложено создание AI Академии на базе Astana Hub, целью которой является обучение базовому курсу в области искусственного интеллекта, адаптированному для стран Центральной Азии.

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