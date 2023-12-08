Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провел встречу с региональным менеджером корпорации NVIDIA Антоном Джораевым.

На встрече стороны обсудили возможность приобретения вычислительных ресурсов NVIDIA, достаточных для создания Национальной LLM (большие языковые модели). Багдат Мусин отметил важность создания для предпринимателей возможностей с использованием вычислительных мощностей как преференции и предоставления целевой программы для обучения и использования возможностей AI в стране.

NVIDIA известна разработкой интегральных схем, которые используются в электронике, начиная от электронных игровых приставок до персональных компьютеров. Компания является ведущим производителем высококлассных графических процессоров. В настоящее время ведется работа по подготовке к онлайн-вебинару для стартапов Astana hub по программе NVIDIA Inception, виртуального акселератора, который поддерживает и развивает стартапы в области искусственного интеллекта и науки о данных. В начале 2024 года планируется проведение онлайн-вебинара в университетах Казахстана по программе DLI, которая предлагает практические курсы и сертификаты по deep learning и искусственному интеллекту, направленные на расширение возможностей отдельных лиц и организаций в области развития опыта в передовых технологиях.

Помимо интеграции инициатив NVIDIA в экосистему, было предложено создание AI Академии на базе Astana Hub, целью которой является обучение базовому курсу в области искусственного интеллекта, адаптированному для стран Центральной Азии.