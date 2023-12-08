Казахстан стоит на пороге 100-процентной цифровизации услуг

В рейтинге электронного участия граждан Казахстан занял 15 место в мире.

Перед Казахстаном стоит глобальная цель — стать одним из крупнейших цифровых хабов в регионе. Страна уже на пороге 100% цифровизации услуг. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии Фейсалом бен Ханифом Аль Кахтани, передает Sputnik.

«Сегодня мы стоим на пороге новой эпохи, где технологии и искусственный интеллект играют ключевую роль в нашей жизни. Мы уже стоим на пороге 100% цифровизации услуг. Перед Казахстаном стоит глобальная цель — стать одним из крупнейших цифровых хабов в регионе», — цитирует пресс-служба министерства слова Багдата Мусина.

Также министр поделился с собеседником новостями в области цифровизации и дальнейшими планами в этой отрасли. Отмечается, что сегодня Казахстан по уровню развития электронного правительства занимает 28 место среди 193 стран, по уровню кибербезопасности — 31 место, в рейтинге электронного участия граждан — 15 место. В рейтинге Digital Intelligence Index Казахстан занял 20 место по скорости развития цифровизации и вошел в группу наиболее перспективных стран для дальнейшего развития цифрового благополучия.

Саудовская Аравия в 2022 году заняла 31 место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства. По индексу онлайн-сервисов — 32 место, по телекоммуникационной инфраструктуре — 28 место, по человеческому капиталу — 48 место.