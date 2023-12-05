Хакатон по дизайну городских идей прошел в Алматы

Цель хакатона — раскрыть новые таланты креативной индустрии.

2 декабря «Центр развития креативных индустрий Almaty Creative» совместно с DS Academy и AlmaU провел хакатон среди молодых дизайнеров, программистов и геймдевелоперов.

«Мы создали условия для разработки инновационных, функциональных и визуально привлекательных городских сооружений и элементов, которые могут улучшить и обогатить городскую среду, создать игровые миры. Для этого мы пригласили видных разработчиков и экспертов в области дизайна и геймдева», — рассказала Бахыт Елюбаева, и. о. заместителя генерального директора Almaty Creative.

Свои мастер-классы провели такие приглашенные специалисты, как концепт-художник, мейтпейнтер Данияр Кдыров, сценарист и разработчик компьютерных игр в Grimlore Games Арсений Дериглазов, магистр архитектуры по направлению «Дизайн для производства», UCL, Архитектурная школа Бартлетта Мария Ли, геймплейный аниматор Xwargame Сергей Лопатин, ведущий разработчик SAP Тимур Бакибаев.