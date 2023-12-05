Следите за новостями

Цифра дня

15,2 трлн тг — объемы транзакций по платежным картам в октябре 2023 г.

Хакатон по дизайну городских идей прошел в Алматы

Цель хакатона — раскрыть новые таланты креативной индустрии.

5 декабря 2023 10:00, Profit.kz
Рубрики: Культура

2 декабря «Центр развития креативных индустрий Almaty Creative» совместно с DS Academy и AlmaU провел хакатон среди молодых дизайнеров, программистов и геймдевелоперов.

«Мы создали условия для разработки инновационных, функциональных и визуально привлекательных городских сооружений и элементов, которые могут улучшить и обогатить городскую среду, создать игровые миры. Для этого мы пригласили видных разработчиков и экспертов в области дизайна и геймдева», — рассказала Бахыт Елюбаева, и. о. заместителя генерального директора Almaty Creative.

Свои мастер-классы провели такие приглашенные специалисты, как концепт-художник, мейтпейнтер Данияр Кдыров, сценарист и разработчик компьютерных игр в Grimlore Games Арсений Дериглазов, магистр архитектуры по направлению «Дизайн для производства», UCL, Архитектурная школа Бартлетта Мария Ли, геймплейный аниматор Xwargame Сергей Лопатин, ведущий разработчик SAP Тимур Бакибаев.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.