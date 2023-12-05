Объем криптотранзакций в РК превысил 200 млн долларов

Уже более 33 тысяч клиентов МФЦА успешно осуществили транзакции между криптовалютами и фиатными деньгами.

Такие цифры привел глава МФЦА Ренат Бектуров, выступая на XI Конгрессе финансистов Казахстана, посвященном интеграции национальной валюты в международные рынки. Кроме того, он рассказал, что в ходе пилотного проекта по сотрудничеству криптовалютных бирж и местных банков Казахстана под эгидой МФЦА было одобрено к торговле 67 различных цифровых активов. В числе участников проекта значатся такие известные криптобиржи, как Binance, ATAIX, Intebix, Xignal, Upbit, Bybit и CaspianEx, а также ведущие финансовые институты страны, включая Halyk Bank, Аltyn Bank, Заман-Банк, Freedom Bank, Евразийский банк, Bereke Bank, Нурбанк и Банк ЦентрКредит.

В начале 2024 года предстоит вступление в силу новых правил МФЦА по работе с цифровыми активами, которые уже прошли этап общественных консультаций, включая положения о стейблкоинах и токенизированных ценных бумагах.