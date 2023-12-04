«Казахтелеком» представил обновленную E-Кassa

Ранее Е-Kassa размещалась на платформе для бизнеса ismet.kz, теперь это абсолютно самостоятельное приложение.

Теперь казахстанцам доступны новые функции, сервисы и интерфейс продукта Е-Kassa. «Казахтелеком» представил обновленную версию мобильного приложения. Сегодня Е-Kassa — это небольшая и бесплатная программа от крупнейшего телеком-оператора, которая способна полностью заменить контрольно-кассовые машины. Она предназначена для учета денежных средств, регистрации и контроля кассовых операций.

Стоит отметить, что изначально Е-Kassa размещалась на платформе для бизнеса ismet.kz, теперь же — это абсолютно самостоятельное приложение, которую можно скачать на смартфоны Android и iOS. E-Kassa будет полезна предпринимателям в сфере торговли и услуг — для регистрации продажи и покупки товаров, печати чеков или их передачи в электронном виде, хранения информации о денежных операциях.

«Это уникальное решение, Е-Kassa не имеет аналогов, она доступна только клиентам „Казахтелекома“. Воспользоваться новым приложением и всем имеющимся в нем функционалом могут индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Базе мобильных граждан. При этом безопасность и надежность процесса гарантирована», — рассказал Эмирхан Алиев, директор по продажам ДКБ АО «Казахтелеком».

Помимо обновленного решения предпринимателям упростили регистрацию и подключение к Оператору фискальных данных. Больше нет необходимости искать свою ЭЦП, достаточно воспользоваться функцией SMS-подписания документов прямо в смартфоне. Также с помощью SMS можно подписать заявку на подключение и тарификацию услуги ОФД и налоговое заявление о постановке контрольно-кассовой машины на учет в налоговом органе. Как известно, с 2020 года использование онлайн-кассы в Казахстане стало обязательным. Эта норма подразумевает подключение предпринимателей к Оператору фискальных данных (ОФД) и регистрацию контрольно-кассовых машин.

К слову, приложение Е-Kassa и преимущества переноса кассового устройства в смартфон уже успели оценить более тысячи казахстанских предпринимателей. О своем опыте рассказал Санджар Ерметов, директор ТОО «ПЛАТЕЖ ЮГ»: «Обычные кассовые аппараты требовали регулярного обслуживания, прошивки и обновления программного обеспечения, причем все это за дополнительную плату. Теперь с помощью приложения в телефоне стало удобнее и выгоднее — никаких расходов на покупку и обслуживание кассовых аппаратов. Даже если забыл рабочий телефон с кассой, можно авторизоваться в приложении любого другого мобильного устройства и выдать кассовый чек».

Важно упомянуть, что Е-Kassa способна работать в автономном режиме в течение 72 часов. Приложение сохранит все выбитые чеки и направит их ОФД сразу после восстановлении связи с сервером. Это особенно удобно для предприятий с несколькими точками продаж или с большим потоком клиентов, а также в случаях, когда присутствуют перебои со связью.

Пользователям приложения важно знать, что предыдущая версия Е-Kassa в мобильном приложении ismet.kz отключена с 1 декабря текущего года. Предприниматели могут обратиться за консультациями по переходу на новую версию по следующим номерам: в Астане +7 (717-25) 9-00-51, в Алматы +7 (727-25) 9-00-51, с мобильного — 8 800 080 00 51. Все звонки бесплатные.