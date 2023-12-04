Анонс: MobiEvent’23
7 декабря в Алматы состоится 10-я юбилейная международная конференция по мобильным сервисам и платежам.
MobiEvent — знаковое отраслевое событие, посвященное вопросам развития рынка мобильных и электронных финансовых услуг, а также маркетинговых активностей в области коммуникаций с клиентами, внедрения искусственного интеллекта и новых технологий.
Конференция предоставит участникам уникальную возможность расширить свои знания и навыки в развитии мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также установить ценные профессиональные контакты.
Ключевые темы мероприятия:
— Тренды развития цифрового рынка в эпоху глобальных перемен
— Искусственный интеллект в маркетинге
— Цифровизация в Казахстане. Лучшие практики
— Эффективные каналы коммуникаций с клиентами
— Кибербезопасность, рост атак в военное время и методы борьбы с ними
Также, в рамках конференции пройдет круглый стол, где эксперты рынка обсудят вопросы:
— Запуск Цифрового тенге
— Диджитализация. Чего ждать в новом сезоне?
— Точки роста для IT/Финтех компаний сегодня и перспективы 1-3-5 лет
— Рынок on-line кредитов. Банки vs.Финтех
Мероприятие пройдет в отеле Достык по адресу ул. Курмангазы, 36. Регистрация на сайте Mobievent.kz.