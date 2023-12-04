Анонс: MobiEvent’23

7 декабря в Алматы состоится 10-я юбилейная международная конференция по мобильным сервисам и платежам.

MobiEvent — знаковое отраслевое событие, посвященное вопросам развития рынка мобильных и электронных финансовых услуг, а также маркетинговых активностей в области коммуникаций с клиентами, внедрения искусственного интеллекта и новых технологий.

Конференция предоставит участникам уникальную возможность расширить свои знания и навыки в развитии мобильной и электронной коммерции, платежных решений, инновационных технологий, а также установить ценные профессиональные контакты.

Ключевые темы мероприятия:

— Тренды развития цифрового рынка в эпоху глобальных перемен

— Искусственный интеллект в маркетинге

— Цифровизация в Казахстане. Лучшие практики

— Эффективные каналы коммуникаций с клиентами

— Кибербезопасность, рост атак в военное время и методы борьбы с ними

Также, в рамках конференции пройдет круглый стол, где эксперты рынка обсудят вопросы:

— Запуск Цифрового тенге

— Диджитализация. Чего ждать в новом сезоне?

— Точки роста для IT/Финтех компаний сегодня и перспективы 1-3-5 лет

— Рынок on-line кредитов. Банки vs.Финтех

Мероприятие пройдет в отеле Достык по адресу ул. Курмангазы, 36. Регистрация на сайте Mobievent.kz.