Международная экосистема PIN-UP Global, представляющая собой комплекс бизнесов в различных сегментах игровой индустрии, запускает новое направление деятельности — PIN-UP.INVESTMENTS.

PIN-UP.INVESTMENTS создан с целью стимулировать развитие технологий и продуктов для рынка гемблинга и связанных с ним индустрий, предоставляя финансовые и экспертные ресурсы, ценные контакты в индустрии, возможность выхода на новые рынки и интеграции в экосистему. PIN-UP.INVESTMENTS инвестирует в проекты и продукты в сфере гемблинга, трафика, разработки ПО, обслуживания клиентов, платежных систем, рекламные платформы, платежные системы, арбитражные команды, продукты на базе искусственного интеллекта.

Новое направление предоставляет возможности финансирования, обучения и консультаций за счет внутренних экспертов экосистемы, практику на продукте PIN-UP и тестирование бизнес-модели, ускорение роста продукта и его выход на новые рынки, доступ к сети контактов индустрии, поддержку в стратегическом планировании возможную интеграцию в экосистему.

«PIN-UP.INVESTMENTS является логичным шагом для нашей экосистемы, которая всегда поддерживает страсть и стремление к успеху. Наше новое направление призвано помочь проектам и командам — как для самостоятельного развития, так и для успешной интеграции в PIN-UP Global. Мы верим в смелые решения и новые технологии, которые могут быть эффективными», — прокомментировала CEO PIN-UP Global Марина Ильина.

PIN-UP.INVESTMENTS укрепляет позиции PIN-UP Global как глобального лидера в индустрии, подтверждая ее роль в содействии развитию новых технологий и продуктов.

PIN-UP.INVESTMENTS сотрудничает с готовыми продуктами и технологиями. Команда не рассматривает идеи без реализации MVP. Заявку можно подать здесь.