Мажилисмены предлагают запретить мобильные телефоны в школах
Запрет коснется только использования смартфонов только во время уроков.
1 декабря 2023 11:00, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество
Депутаты мажилиса предлагают запретить мобильные телефоны в школах во время уроков. Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании мажилиса, такая норма введена в проект поправок по вопросам образования и наставничества, передает Kazpravda.kz.
Он подчеркнул, что эта норма касается ограничения только во время занятий, а в школу ребенок может приносить мобильный телефон и использовать его во время перемен.
«На уроке ребенок должен заниматься только обучением», — сказал депутат.