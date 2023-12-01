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Мажилисмены предлагают запретить мобильные телефоны в школах

Запрет коснется только использования смартфонов только во время уроков.

1 декабря 2023 11:00, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество

Депутаты мажилиса предлагают запретить мобильные телефоны в школах во время уроков. Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании мажилиса, такая норма введена в проект поправок по вопросам образования и наставничества, передает Kazpravda.kz.

Он подчеркнул, что эта норма касается ограничения только во время занятий, а в школу ребенок может приносить мобильный телефон и использовать его во время перемен.

«На уроке ребенок должен заниматься только обучением», — сказал депутат.

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