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Создана электронная библиотека «Просветители Великой степи»

Всего в ней представлено более тысячи работ.

1 декабря 2023 10:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Культура

На сайте республиканской научно-педагогической библиотеки Минпросвещения создана электронная библиотека «Просветители Великой степи», посвященная учителям, чье имя вписано золотыми буквами в историю становления образования — Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынулы, Канипа Битибаева, Аягуль Миразова и другие, передает Kazpravda.kz.

В электронной библиотеке можно получить информацию о жизни и творчестве, ознакомиться с произведениями, статьями и исследованиями. Библиотека будет пополняться новой информацией, а также данными о педагогах, которые внесли вклад в сферу образования. Число пользователей электронной библиотеки достигло почти 12 тысяч.

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