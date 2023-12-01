Всего в ней представлено более тысячи работ.

На сайте республиканской научно-педагогической библиотеки Минпросвещения создана электронная библиотека «Просветители Великой степи», посвященная учителям, чье имя вписано золотыми буквами в историю становления образования — Абай Кунанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынулы, Канипа Битибаева, Аягуль Миразова и другие, передает Kazpravda.kz.

В электронной библиотеке можно получить информацию о жизни и творчестве, ознакомиться с произведениями, статьями и исследованиями. Библиотека будет пополняться новой информацией, а также данными о педагогах, которые внесли вклад в сферу образования. Число пользователей электронной библиотеки достигло почти 12 тысяч.