Скоростной интернет доведен в 65% казахстанских школ с начала года

Министерством просвещения ведется комплексная работа по повышению качества интернета в казахстанских школах.

Если в начале этого года требованиям соответствовало только 19% школ, то на сегодня скорость интернета увеличили в 65% школах страны. Как отметил вице-министр Айбат Ильясов, Минпросвещения совместно с МЦРИАП в текущем году утверждены требования к скорости интернета в школах.

«Проведена инвентаризация технологии подключения к сети интернет по всем школам для обеспечения скоростным интернетом и полноценного использования цифровых решений в учебном процессе. По итогам определен перечень школ с низкой скоростью интернета для их подключения к технологии Starlink. В рамках пилотного проекта запланировано поэтапное подключение указанных школ к технологии Starlink до июня 2024 года», — сказал вице-министр просвещения.

Пилот с подключением к технологии Starlink уже стартовал в 10 сельских школах Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областях. Если ранее скорость интернета в них не превышала 4 Мбит/с, то с подключением скорость достигла до 150 Мбит/с.

В целом, до июня 2024 года планируется подключить к интернету от SpaceX до 2000 школ. Основная доля школ в Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях.