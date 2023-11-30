Портал по поиску работы запустили для молодежи Алматы

Ознакомиться с перечнем услуг можно на сайте Jobfаir365.

Управление молодежной политики Алматы запустило единую платформу Jobfаir365 по поиску работы для молодых людей. Сервис предлагает трудоустройство, бесплатные образовательные курсы и информационный портал для молодежи, передает Kazpravda.kz.

Также на сайте доступны краткосрочные курсы на русском и казахском языках с получением сертификата. Занятия проводятся в группах от 20 до 30 слушателей, в зависимости от направления курсов. Пользователи занимаются три раза в неделю по 2-3 часа, где теоретическая часть обучения продолжается от 1 до 1,5 месяца.

«Сейчас на портале размещено 3,7 тысячи вакансий, и зарегистрировалось 1,5 тысячи работодателей из 20 регионов. На сегодня уже обучено 10,2 тыс. человек, из них трудоустроено 9,2 тыс.», — поделились в городской администрации.