В Алматы наградили победителей номинации The Best HRD 2023

Состоялся XI Kazakhstan HR-forum 2023.

Основной темой этого года стал тезис «Свобода — Смысл — Простота». В фокусе — ценности, которые в период больших вызовов перед организациями, командами, человеком, становятся рецептами эффективных подходов в реализации целей и задач, сохраняя при этом человекоцентричный подход. Тематика выступлений форума охватывала два неразрывно связанных приоритета директора по управлению персоналом — эффективность бизнеса и благополучие сотрудника.

В рамках панельной дискуссии «Что работает и что не работает в HR. Взгляд СЕО» модератор сессии, председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков задался вопросом о том, как измерить эффективность HR. Это может быть сложным, поскольку результаты HR-деятельности часто связаны с долгосрочными и нечетко измеримыми целями, такими, как удовлетворенность сотрудников, уровень мотивации и продуктивность. Тем не менее, существует несколько ключевых показателей эффективности, которые могут помочь оценить вклад HR в организацию, такие, как время закрытия вакансий, обучение и развитие сотрудников, показатели текучести кадров, индекс Employer Branding, анализ затрат на персонал и уровень доверия руководства.

Участники панельной сессии обсудили, каким должен быть идеальный директор по персоналу. В итоге в топе оказались: человеколюб и эмпат, адвокат бренда, оратор с даром убеждения (в том числе и СЕО) и «совпавший с ДНК руководителя», психолог с завидной интуицией.

Еще одна сессия в формате фасилитации была посвящена вопросу будущего HR. В последние несколько лет на HR-конференциях активно обсуждается и осмысливается роль HR в организациях будущего. Сегодня HR не ограничиваются подбором и наймом. HR все чаще выступает, как полноценный партнер для бизнеса и агент перемен, который непосредственно влияет на его успехи. Итак, HR уже не будет прежним… Участники дискуссии примерили на себя роли, наиболее им близкие, и подискутировали с позиции мечтателя, критика и реалиста. Реалисты считают, что быстрые изменения в HR связаны с инновациями и технологиями, такими, как машинное обучение, мобильность и онлайн-образование. С другой стороны, мечтатели убеждены, что цифровизация и виртуальная реальность могут свести к минимуму необходимость в самих специалистов по персоналу.

В рамках XI Kazakhstan HR-forum 2023 состоялась церемония награждения победителей номинации The Best HRD. Она учреждена в 2018 году в рамках платформы Kazakhstan Growth Forum — за достижения в области управления человеческим капиталом. Номинационный комитет представлен экспертами в области управления персоналом, СЕО и владельцами бизнеса:

— Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum;

— Оксана Бричевская, генеральный директор HeadHunter KZ;

— Юлия Кусиди, член совета директоров, исполнительный директор ЕВРОБАК;

— Гульмира Раисова, президент координационного совета Ассоциации HR-менеджеров;

— Раушан Райсханова, серийный предприниматель, независимый директор, партнер Academia369;

— Алина Алдамберген, председатель правления Казахстанской фондовой биржи;

— Михаэль Гермерсхаузен, Managing Director in the Eurasian region Antal.

В итоге по результатам голосования победителями в номинации The Best HRD признаны:

— Алексей Чистяков, бизнес-партнер по управлению персоналом ТОО «Логистическая компания Алиди» — за проект «Укрепление организационной устойчивости». Стаж в HR — 18 лет.

— Акмарал Найзабекова, заместитель генерального директора по персоналу и культуре ТОО «Евразийская Группа» — за проекты по построению бренда ERG «Работодатель мечты для талантливых и амбициозных людей». Стаж в HR — 19 лет.

— Лаура Кисамеденова, HR-директор Freedom Mobile & Freedom Drive за проекты «Геймификация в Freedom ритейл» и «HR -школа в экосистеме Freedom». Стаж в HR — свыше 20 лет.

«Поздравляем с заслуженной победой в номинации The Best HRD! Это отличное достижение, которое отражает вашу высокую профессиональную компетентность и востребованность в области управления персоналом. Ваше лидерство и способность строить прочные отношения с командой становятся ярким примером для других профессионалов», — отметил глава оргкомитета HR-форума, председатель правления «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.