Казахстанская делегация приняла участие в работе второй Глобальной выставки цифровой торговли

Она прошла с 23 по 27 ноября в Ханчжоу.

Мероприятие организовано Министерством коммерции КНР и правительством провинции Чжэцзян. В состав казахстанской делегации вошли представители Министерства торговли и интеграции РК, Посольства РК в КНР и Ассоциации «Цифровой Казахстан».

В ЭКСПО цифровой торговли приняли участие более 60 стран, международных организаций, торговых палат и ассоциаций, а также более 800 предприятий. Финляндия и ЮАР получили статус главных почетных гостей выставки. ЭКСПО сосредоточено на таких темах как правила, нормы, управление и стандарты цифровой торговли, в его рамках проведены форумы, отраслевые встречи и специализированные семинары.

В рамках ГВЦТ впервые состоялся круглый стол между представителями государственных органов Китая и стран Центральной Азии на уровне директоров/заместителей директоров департаментов по содействию цифровой торговле. В ходе круглого стола стороны обсудили и обменялись опытом в части развития цифровой торговли. МТИ РК был поддержан такой формат встреч, предложенный китайской стороной, и выражена уверенность, что он станет механизмом практической реализации инициатив и поставленных задач руководствами министерств, правительств и глав государств.

Также представители МТИ РК предложили приступить к обсуждению практических шагов по реализации предложения Президента Казахстана по внедрению единой электронной торговой платформы в формате «C5+China», проработать открытие единого павильона стран Центральной Азии на крупных китайских маркетплейсах, информировать китайскую сторону о проводимой в РК работе по развитию складской инфраструктуры электронной торговли, чтобы размещать товары электронной торговли, идущие из стран ЦА в Китай и в реверсном направлении, на этих складах в Казахстане. Ассоциацией «Цифровой Казахстан» предложено проработать вопрос оцифровки товаров электронной торговли, прошедших таможенную очистку, что позволит упростить процедуры трансграничной электронной торговли.

По итогам круглого стола представителями государственных органов стран «ЦА + Китай» одобрен консенсус о дальнейшем сотрудничестве в области развития цифровой торговли.

Посольством РК в КНР были организованы встречи казахстанской делегации с представителями Министерства коммерции КНР и маркетплейса Alibaba. В ходе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в целях продвижения трансграничной электронной торговли и обмена опытом в сфере развития цифровой электронной торговли.

В ходе встречи казахстанской делегации с Министерством коммерции КНР обсуждался вопрос об обучении отечественных экспортеров навыкам по ведению бизнеса на китайских маркетплейсах, для чего Министерству коммерции КНР было предложено изучить возможность по организации соответствующих курсов, а также рассмотреть перспективу обучения в рамках пилотной зоны электронной коммерции «Шелковый путь» в городе Шанхай.

На встрече с представителями маркетплейса Alibaba обсуждались вопросы сотрудничества по выводу казахстанских производителей на площадку, взаимодействию в сфере повышения квалификации казахстанских экспортеров, увеличения объемов продаваемой на маркетплейсе качественной казахстанской продукции и визите делегации Alibaba в Казахстан. В рамках встречи делегация посетила одну из крупных китайских логистических компаний Cainiao Network Technology, занимающуюся доставкой товаров электронной торговли.