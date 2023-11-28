В Нацбанке озвучили статистику по платежным картам

По состоянию на 1 ноября 2023 года эмиссию платежных карт осуществляет 18 банков и АО «Казпочта».

Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

На 1 ноября в обращении находится 73,5 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 80,7%, доля кредитных — 16,6%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,7%.

В октябре 2023 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 15,2 трлн тенге, количество — 1,05 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество безналичных транзакций выросло на 27,2% и достигло 1,03 млрд операций, объем вырос на 33,2%, достигнув 13,1 трлн тенге. Держателями платежных карт было проведено 20,7 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,0 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с октябрем 2022 года на 1,5%, увеличение объема операций — на 13,5%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,5% от общего количестве операций и 91,3% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (18,4% и 8,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,5% и 89,6% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).