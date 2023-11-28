МЦРИАП презентовало GovTech и IT решения в Баку

Азербайджанская сторона заинтересована в дальнейшем двустороннем сотрудничестве в сфере цифровизации.

22-25 ноября в г. Баку прошла Международная выставка, посвященная 25-летию Специальной программы ООН для стран экономик Центральной Азии (СПЕКА). Это значительное событие в регионе, собравшее на единой площадке ведущих представителей индустрии, исследователей и инноваторов со стран-участниц СПЕКА.

Целью выставки является демонстрация экономического потенциала стран-участниц (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), обсуждение возможностей взаимовыгодного сотрудничества и укрепления региональных экономических связей между государствами.

На выставке были презентованы отечественные решения GovTech, IT и проекты Industry 4.0 для выстраивания дальнейшего сотрудничества между странами-участниками СПЕКА в целях увеличения экспорта цифровых решений зарубеж.

МЦРИАП РК провело ряд встреч с государственными органами Азербайджана, такими как Министерство энергетики, Министерство оборонной промышленности, Министерство цифрового развития и транспорта. Также организованы встречи с представителями Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства инноваций и цифрового развития и Государственным комитетом статистики.