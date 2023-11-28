Багдат Мусин поручил установить дополнительные базовые станции в селах Акмолинской области

25 ноября в поселке Жібек Жолы Аршалынского района Акмолинской области состоялось выездное рабочее совещание под председательством министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

Совещание провели по вопросам улучшения качества связи и интернета в поселках Жібек Жолы и Жалтырколь. В работе приняли участие операторы связи, представители местных исполнительных органов, депутаты районного маслихата и местные активисты. Участники встречи обсудили выделение земельных участков сотовым операторам для строительства антенно-мачтовых сооружений и проведения волоконно-оптической линии связи до каждого дома поселка. По официальным данным частных домовладений в поселке свыше 2000. Это значительно улучшит качество связи и интернета.

Операторам поручено установить дополнительные базовые станции и оборудование для улучшения качества связи и скорости интернета. Багдат Мусин также поручил управлению цифровизации и архивов Акмолинской области совместно с акиматом Аршалынского района проработать вопрос выделения шести земельных участков до конца 2023 года.

«Мне хотелось услышать всех участников, особенно местных жителей, так как именно они больше всего чувствуют ухудшение или улучшение качества связи. Зачастую проблемы, которые мы видим в отчетах акиматов и операторов связи связано с излишней бюрократией. Так оказалось и на этот раз. Вся проблема упиралась в выделение земельных участков для строительства антенно-мачтовых сооружений и проведения волоконно-оптической линии связи до каждого дома поселка. Дал поручение операторам связи установить дополнительные базовые станции и оборудование для улучшения качества связи и скорости интернета», - сказал Багдат Мусин.

Также министр затронул важность работы малых операторов связи. На сегодняшний день с акиматом Астаны проводится работа по привлечению малых операторов с целью развития жилых массивов. До конца 2023 года высокоскоростной интернет будет в 14 жилых массивах, и трех жилых массивах - в 2024 г. (Ондирис, Казгородок, Кирпичный). Вся работа проводится за счет полного финансирования инвесторов (ТОО «Твой новый телеком», ТОО «Казахские домашние сети», ТОО «Synergy Telecom») с инвестициями в 2,68 млрд тенге. Подключено 5500 абонентов, проложено более 440 км оптического кабеля, все работы планируется завершить до конца 2024 года. На встрече в поселке коллеги из компании ТОО «Synergy Telecom» выразили готовность организовать работы по прокладке ВОЛС в селе Жібек жолы.

Ранее глава МЦРИАП РК Багдат Мусин и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подписали дорожную карту по обеспечению качественным доступом к сети интернет и связью населенных пунктов Акмолинской области на 2024-2027 годы. В рамках реализации данного документа до 230 населенных пунктов Акмолинской области проведут волоконно-оптическую линию связи, построят свыше 100 антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах.