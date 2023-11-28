Стало известно, почему произошел сбой в работе платформы gov.kz

В настоящий момент все проблемы устранены.

27 ноября после полудня в работе платформы gov.kz произошел сбой. Причину назвали в АО «Национальные информационные технологии». В компании подчеркнули, что всегда стремятся обеспечивать пользователей максимальным удобством, передает Zakon.kz.

«В связи с этим регулярно проводим обновления, чтобы улучшить ее работоспособность и функциональность. Однако сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами, связанными с последним обновлением. В результате этого возникли трудности с функционированием gov.kz. Были срочно приняты меры и отменены вносимые обновления, чтобы немедленно восстановить работоспособность платформы», — заявили в пресс-службе АО «НИТ»

В настоящий момент все проблемы устранены, и gov.kz снова функционирует. Отмечается, что команда и разработчики продолжат работать над улучшением платформы, чтобы обеспечить удобство и бесперебойную работу gov.kz.