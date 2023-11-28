Заработал туристский информационный портал области Улытау

Он станет онлайн-путеводителем для туристов, которые хотят посетить исторические и культурные места региона.

Для информирования туристов, посещающих область Улытау, а также популяризации туристических мест региона в техническом режиме заработал туристско-информационный портал Vizit-ulytau.kz. На портале для удобства пользователей на трех языках представлены разделы «Гостиницы», «Где поесть», «Куда сходить», «Досуг», «Памятка туриста», «Маршруты», «Новости», «Галерея». В дальнейшем туристско-информационный портал будет совершенствоваться, передает Kazpravda.kz.