Динара Щеглова назначена вице-министром науки и высшего образования

Подписано соответствующее постановление правительства.

Постановлением правительства Республики Казахстан Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра науки и высшего образования. Ранее она занимала должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в городе Семее. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. В 2004–2006 гг. была главным специалистом отдела Агентства РК по информатизации и связи. В разные годы трудилась в коммерческих структурах. В 2011–2018 гг. работала главным менеджером, директором департамента, управляющим директором, советником председателя, заместителем председателя АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“». В 2018–2019 гг. — занимала должность вице-министра информации и коммуникаций РК, в 2019–2020 гг. — советника премьер-министра РК. С 2020 года работала вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.