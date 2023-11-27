На Kaspi.kz теперь можно подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы

Kaspi.kz совместно с государственными органами продолжает делать государственные услуги еще более доступными для казахстанцев.

Теперь в самом популярном мобильном суперприложении можно подать заявки на государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы.

«Мы гордимся тем, что помогаем государственным органам создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь казахстанцев. Над запуском нового сервиса мы работали совместно с Министерством труда, Центром развития трудовых ресурсов, Министерством цифровизации и АО „НИТ“. Теперь многодетные родители, а также люди, которые находятся в поисках работы, могут оформить заявки на государственные пособия прямо на экране своего смартфона. Спасибо каждому, кто принимал участие в создании этого удобного сервиса!», — сказал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

«Спектр госуслуг социально-трудовой сферы, доступных в мобильных приложениях БВУ, продолжает расширяться. В целом, работа по повышению доступности услуг для граждан ведется на постоянной основе. Например, с 2021 года мы начали предоставлять услуги через приложения банков второго уровня — это были пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, а также социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет. С тех пор сотрудничество с БВУ продолжается. На сегодня девять услуг министерства доступны для граждан в приложениях БВУ. По итогам восьми месяцев 2023 года 43,6% (6,7 млн) услуг министерства оказаны через БВУ», — подчеркнул Алихан Абельгазинов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Айнур Юсупова, заместитель председателя Комитета госуслуг Министерства цифрового развития добавила: «Для повышения удобства для граждан с возможностью выбора различных платформ для получения госуслуг, исключения зависимости от единой точки оказания услуг, а также повышения уровня получения госуслуг среди населения Министерством совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по выводу популярных госуслуг на внешние платформы/мобильные приложения банков второго уровня. Особое внимание уделяется социально значимым услугам, сегодня это государственные пособия для многодетных семей и выплаты при потере работы, запланированы также и другие услуги. Эти меры повышают доступность госуслуг и позволяют гражданам получить государственные услуги, не выходя из дома.

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