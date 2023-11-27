Прокуратура, полиция, операторы связи и банки объединились против мошенников

Цифровизация услуг и сервисов, появление электронных платежных средств и криптовалют увеличили способы и виды мошенничества, а также краж с использованием информационно-коммуникационных сетей.

Появилась потребность объединения усилий представителей всех сторон, заинтересованных в борьбе с мошенниками. Первая встреча по обсуждению этой темы прошла в офисе Tele2/Altel. На ней присутствовали представители городской прокуратуры, департамента полиции города, подразделений оператора АО «Казахтелеком» и банков. Семинар на тему совместного противостояния мошенничеству был инициирован прокуратурой. Участники обменялись опытом и предложили конкретные технические решения для минимизации проблемы, передает Zakon.kz.

По словам Газиза Нурдаулетова, начальника Управления прокуратуры города Алматы, идея возникла во время рабочей встречи с представителями Tele2/Altel: «Если обратиться к статистике, около восьми тысяч случаев интернет-мошенничеств зарегистрировано за три года в Алматы. Их раскрытие затруднено тем, что злоумышленники умело используют новые технологические возможности. Мы ищем креативные подходы и внедряем новые методы и решения. Например, можно использовать вариант с короткими исходящими номерами, которые не смогут использовать мошенники. Только объединив усилия, можно достичь результатов. Полагаю, что тесное и плодотворное взаимодействие изменит ситуацию».

Самыми популярными остаются звонки, когда мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, отправка фишинговых ссылок и звонки о мнимых ДТП, отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями Департамента полиции Алматы Игорь Пудовкин: «Мы стараемся максимально оповещать население. Сейчас в рамках меморандума о совместной работе с банками регулярно рассылаем памятки с предупреждениями и способами распознания мошеннических схем. Возможно, наладим сотрудничество и с провайдерами для рассылки информационных сообщений».

Старший эксперт по экономической безопасности Tele2/Altel Данияр Оржанов отметил, что основная задача — создать единый гибкий механизм, который в рамках закона позволял бы обмениваться четкой информацией и конкретным опытом.