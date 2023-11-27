Пассажиры будут по-новому проходить регистрацию в аэропорту Астаны

Минтранспорта готово вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.

В Международном аэропорту Астаны внедряют регистрацию пассажиров по биометрической идентификации. Об этом рассказали в Министерстве транспорта РК, передает Zakon.kz.

«В ходе рабочего визита вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, на котором обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что на совещании рассмотрели перспективы внедрения новых систем для саморегистрации и сдачи багажа. Председатель правления АО «Международный аэропорт» Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27–30 ноября.

По итогам совещания Максат Калиакпаров дал ряд поручений и заявил о готовности Минтранспорта вести совместную работу по дальнейшему развитию услуг аэропорта.