До миллиарда долларов увеличить экспорт IT-отрасли намерены в Казахстане

И перейти на альтернативные источники энергии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил на первом Саммите глав государств-участников СПЕКА, что Казахстан намерен довести объем экспорта IT-отрасли до миллиарда долларов к 2026 году. Президент призвал лидеров СПЕКА активизировать совместные усилия по вопросам перехода на альтернативные источники энергии и поддержать казахстанскую инициативу по созданию в Алматы проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам, передает Liter.kz.

Также глава РК отметил перспективы, которые открывает взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Стремительное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами насущные задачи трансформации производства, рынка труда и сферы услуг. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде, а доля безналичных транзакций превысила 80%. Объем экспорта IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов», — подчеркнул Токаев.