Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Он акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.

23 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Участники рассмотрели стратегию цифровизации холдинга на 2024–2026 годы, которая разработана в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева. Она направлена на улучшение качества предоставляемых продуктов и услуг, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение современных цифровых технологий.

Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2024–2028 годы, предусматривающий актуализацию ключевых направлений деятельности холдинга. При формировании плана учтены макроэкономические показатели уточненного прогноза социально-экономического развития РК на 2024–2028 годы.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил принять все необходимые меры для выполнения утвержденных планов и стратегий, а также акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.