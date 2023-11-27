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Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Он акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.

27 ноября 2023 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

23 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Участники рассмотрели стратегию цифровизации холдинга на 2024–2026 годы, которая разработана в соответствии с поручением Касым-Жомарта Токаева. Она направлена на улучшение качества предоставляемых продуктов и услуг, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение современных цифровых технологий.

Алихан Смаилов провел заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Кроме того, был утвержден план мероприятий на 2024–2028 годы, предусматривающий актуализацию ключевых направлений деятельности холдинга. При формировании плана учтены макроэкономические показатели уточненного прогноза социально-экономического развития РК на 2024–2028 годы.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил принять все необходимые меры для выполнения утвержденных планов и стратегий, а также акцентировал внимание на важности управления рисками и цифровизации в контексте обеспечения устойчивого развития холдинга.

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