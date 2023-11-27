Huawei и Международный союз электросвязи объявили результаты обеспечения доступа к цифровым технологиям в отдаленных регионах

90 миллионов человек подключены в соответствии с обязательством Huawei перед цифровой коалицией ITU Partner2Connect.

Компания Huawei объявила о подключении 90 миллионов человек в отдаленных регионах почти 80 стран в соответствии со своим обязательством перед Цифровой коалицией партнеров Международного союза электросвязи (МСЭ) 2connect (P2C). Данной информацией поделился доктор Лян Хуа, председатель правления Huawei, на Форуме по устойчивому развитию 2023 «Процветание вместе с технологиями: реализация устойчивого развития» в рамках первого отчета Huawei о проделанной работе с момента присоединения к коалиции в прошлом году.

В мероприятии также приняли участие Дорин Богдан-Мартин, генеральный секретарь МСЭ, Джеффри Сакс, президент Сети решений ООН в области устойчивого развития и комиссар Комиссии ООН по широкополосной связи в целях развития, а также представители министерств связи и регулирующих органов. Участники обсудили, как цифровая инфраструктура может лучше стимулировать устойчивое развитие и помочь построить более экологичный и инклюзивный интеллектуальный мир.

«Цифровая инфраструктура следующего поколения, такая как подключение к интернету и вычислительные мощности, так же важна для социально-экономического развития, как и наша физическая инфраструктура, например дороги. Эта новая инфраструктура будет иметь решающее значение для устойчивого развития всего общества, — сказал д-р Лян. — Вычислительная техника является ключевым фактором производительности в цифровой экономике. Более быстрое внедрение вычислительной инфраструктуры поможет ускорить переход на цифровые технологии во многих отраслях и будет способствовать более глубокой интеграции цифровой и реальной экономики. Это может еще больше способствовать глобальной экономической стабильности и устойчивому развитию».

Комментарий доктора Лян поддержала Дорин Богдан-Мартин, генеральный секретарь МСЭ: «Давайте не будем выбирать между технологиями и устойчивым развитием. Нам нужно и то, и другое! Давайте процветать вместе с технологиями и строить цифровое будущее, способствующее прогрессу людей и планеты».

Компания Huawei верит, что талантливые специалисты в области цифровых технологий являются ключом к будущим технологическим инновациям. Для более широкого вовлечения будущих лидеров в цифровую сферу и их поддержке, компания углубила свое партнерство с МСЭ, запустив стипендию «Программа молодых лидеров ITU Generation Connect в партнерстве с Huawei».

Стипендия будет открыта для подачи заявок в начале 2024 года и продлится три года. Ежегодно 30 молодых специалистов (в возрасте 18-28 лет) со всего мира будут получать поддержку в своих проектах по использованию цифровых технологий для стимулирования развития сообщества.

«Huawei гордится партнерством с МСЭ в этом важном деле и тем, как молодые визионеры оказывают ощутимое влияние на внедрение цифровых технологий по всему миру. Поддержка, которую получат участники, включает в себя финансовые взносы на их проекты, наставничество со стороны экспертов МСЭ и Huawei, а также возможности для участия в совместных мероприятиях», — отметил Джефф Ванг, президент Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Huawei.

«Благодаря совместным усилиям МСЭ и Huawei молодые люди будут учиться, вносить свой вклад и вести за собой цифровой мир» — сказал д-р Космас Лакисон Завазава, директор Бюро развития электросвязи МСЭ. — Цифровые технологии являются необходимым условием для ускорения достижения ЦУР. Мы хотим, чтобы молодежь расширяла возможности развивающейся глобальной цифровой экосистемы и вносила свой преобразующий вклад. Я благодарю Huawei за это замечательное партнерство и с нетерпением жду возможности увидеть глобальное влияние этого инновационного проекта».

В 2022 году Huawei подписала глобальное обязательство об обеспечении к 2025 году подключением к интернету около 120 миллионов человек в отдаленных районах более чем 80 стран. На сегодняшний день Huawei также предоставила 2066 возможностей для обучения в Камбодже, первой стране-партнере МСЭ по P2C, в сотрудничестве с местными министерствами и университетами. Коалиция P2C способствует подключению и цифровой трансформации во всем мире, уделяя приоритетное внимание отдаленным сообществам в странах и регионах, где отсутствует цифровой доступ.