Реклама в Telegram: сравниваем популярные форматы

Telegram постепенно превращается из мессенджера в платформу, сильно напоминающую пользователям привычные им социальные сети.

Ежемесячно здесь общается более 700 миллионов пользователей. А недавно Telegram запустил свою рекламную платформу Telegram Ads, которую активно развивают, добавляя новые инструменты для маркетологов. Если раньше в Telegram можно было продвигаться только через посевы, то сейчас у рекламодателей появилось больше возможностей — Telegram Ads, Stories.

В этой статье мы рассмотрим, как удобно и эффективно рекламироваться на площадке, сравнив посевы и таргетированную рекламу от Telegram.

Как сейчас можно рекламироваться в Telegram?

До Telegram Ads реклама на площадке была доступна только в формате посевов. Когда выпустили Telegram Ads, у рекламодателей появился выбор: рекламироваться через посевы или Telegram Ads.

Реклама через посевы

Посевы — размещение постов в ленте Telegram-канала на платной основе через договор с владельцем. Рекламодатели готовят текст и креативы, обсуждают условия с администраторами выбранных каналов и размещают свое объявление в ленте канала.

Преимущества размещения через посевы:

— Нет ограничений по размеру текста. Рекламодатель может написать достаточно подробный и большой текст. Размер объявления зависит только от условий администраторов Telegram-каналов.

— Использование креативов. Креативы могут быть основным способом привлечения внимания аудитории. В зависимости от канала рекламодатель может использовать как изображение, так и видео.

— Форматирование текста. Текст можно заблюрить, выделить жирным или курсивом.

Недостатки размещения через посевы:

— Индивидуальные условия. Условия размещения рекламы могут значительно отличаться от канала к каналу, что отнимает много времени на коммуникацию с владельцами.

— Подготовка поста. Помимо заключения договоров, маркетологи тратят время на создание текста и креативов под условия каждого из каналов, в котором хотят разместить рекламу.

— Формат показа. Объявление находится в ленте Telegram-канала и со временем поднимается все выше, а закрепление рекламы или повторная публикация — дополнительные траты.

Реклама через Telegram Ads

Telegram Ads — это рекламное решение внутри социальной сети Telegram. В Telegram Ads можно размещать нативные объявления в открытых каналах с 1000+ подписчиков внизу новостной ленты. Объявление может вести на Telegram-канал, чат-бот или внешнюю ссылку.

Преимущества размещения через Telegram Ads:

— Объявление нативное и заметное. Реклама размещается внизу новостной ленты и остается там, поэтому пользователи читают его по наитию.

— Не нужно договариваться. Маркетолог самостоятельно настраивает рекламу через кабинет Telegram, ему не нужно контактировать с владельцами каналов. А один и тот же текст объявления будет появляться в выбранных каналах.

— Возможность размещения в любом открытом канале с 1000+ подписчиков, даже в канале конкурентов. Рекламодатель может выбрать тематику каналов для размещения или же собрать список нужных каналов самостоятельно, куда в том числе можно внести каналы конкурентов.

Недостатки размещения через Telegram Ads:

— Нельзя использовать креативы. Пока в объявлении нет возможности добавить полноценный креатив, оно состоит только из текста.

— Ограничения по тексту. В небольшой текст нужно уместить цепляющее сообщение о продукте или услуге.

— Рекламный аккаунт можно создать только через платформу по закупке рекламы. Вы можете сделать это на хороших условиях с помощью AdHand.



Сравнение посевов и рекламы через Telegram Ads

Telegram Ads с AdHand

AdHand — платформа для удобной и выгодной оплаты рекламы в Telegram. Запуская Telegram Ads с AdHand, рекламодатели получают помощь с:

— Настройкой рекламной кампании

— Пополнением и управлением рекламным бюджетом

— Получением закрывающих документов

— Коммуникацией с поддержкой Telegram в случае, если возникнут проблемы

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