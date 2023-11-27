Реклама в Telegram: сравниваем популярные форматы
Telegram постепенно превращается из мессенджера в платформу, сильно напоминающую пользователям привычные им социальные сети.
Ежемесячно здесь общается более 700 миллионов пользователей. А недавно Telegram запустил свою рекламную платформу Telegram Ads, которую активно развивают, добавляя новые инструменты для маркетологов. Если раньше в Telegram можно было продвигаться только через посевы, то сейчас у рекламодателей появилось больше возможностей — Telegram Ads, Stories.
В этой статье мы рассмотрим, как удобно и эффективно рекламироваться на площадке, сравнив посевы и таргетированную рекламу от Telegram.
Как сейчас можно рекламироваться в Telegram?
До Telegram Ads реклама на площадке была доступна только в формате посевов. Когда выпустили Telegram Ads, у рекламодателей появился выбор: рекламироваться через посевы или Telegram Ads.
Реклама через посевы
Посевы — размещение постов в ленте Telegram-канала на платной основе через договор с владельцем. Рекламодатели готовят текст и креативы, обсуждают условия с администраторами выбранных каналов и размещают свое объявление в ленте канала.
Преимущества размещения через посевы:
— Нет ограничений по размеру текста. Рекламодатель может написать достаточно подробный и большой текст. Размер объявления зависит только от условий администраторов Telegram-каналов.
— Использование креативов. Креативы могут быть основным способом привлечения внимания аудитории. В зависимости от канала рекламодатель может использовать как изображение, так и видео.
— Форматирование текста. Текст можно заблюрить, выделить жирным или курсивом.
Недостатки размещения через посевы:
— Индивидуальные условия. Условия размещения рекламы могут значительно отличаться от канала к каналу, что отнимает много времени на коммуникацию с владельцами.
— Подготовка поста. Помимо заключения договоров, маркетологи тратят время на создание текста и креативов под условия каждого из каналов, в котором хотят разместить рекламу.
— Формат показа. Объявление находится в ленте Telegram-канала и со временем поднимается все выше, а закрепление рекламы или повторная публикация — дополнительные траты.
Реклама через Telegram Ads
Telegram Ads — это рекламное решение внутри социальной сети Telegram. В Telegram Ads можно размещать нативные объявления в открытых каналах с 1000+ подписчиков внизу новостной ленты. Объявление может вести на Telegram-канал, чат-бот или внешнюю ссылку.
Преимущества размещения через Telegram Ads:
— Объявление нативное и заметное. Реклама размещается внизу новостной ленты и остается там, поэтому пользователи читают его по наитию.
— Не нужно договариваться. Маркетолог самостоятельно настраивает рекламу через кабинет Telegram, ему не нужно контактировать с владельцами каналов. А один и тот же текст объявления будет появляться в выбранных каналах.
— Возможность размещения в любом открытом канале с 1000+ подписчиков, даже в канале конкурентов. Рекламодатель может выбрать тематику каналов для размещения или же собрать список нужных каналов самостоятельно, куда в том числе можно внести каналы конкурентов.
Недостатки размещения через Telegram Ads:
— Нельзя использовать креативы. Пока в объявлении нет возможности добавить полноценный креатив, оно состоит только из текста.
— Ограничения по тексту. В небольшой текст нужно уместить цепляющее сообщение о продукте или услуге.
— Рекламный аккаунт можно создать только через платформу по закупке рекламы. Вы можете сделать это на хороших условиях с помощью AdHand.
Сравнение посевов и рекламы через Telegram Ads
Telegram Ads с AdHand
AdHand — платформа для удобной и выгодной оплаты рекламы в Telegram. Запуская Telegram Ads с AdHand, рекламодатели получают помощь с:
— Настройкой рекламной кампании
— Пополнением и управлением рекламным бюджетом
— Получением закрывающих документов
— Коммуникацией с поддержкой Telegram в случае, если возникнут проблемы
Также клиентам AdHand доступны бесплатные инструменты аналитики и помощь от экспертов в digital-рекламе. Узнать больше о Telegram Ads, команде и услугах AdHand можно на сайте. А если хотите получать новости о сфере маркетинга и социальных сетях, подписывайтесь на наш Telegram-канал.