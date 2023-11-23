С начала года мобильных операторов оштрафовали на три млрд тенге

Качество связи не соответствует установленным стандартам.

С начала текущего года мобильных операторов оштрафовали на три млрд тенге, а за весь прошлый год — на 1,6 млрд тенге. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Sputnik.

«Мы, как контролирующий орган, указываем на то, что качество не соответствует заявленным стандартам и, соответственно, операторы должны принимать меры», — сказал министр.

На вопрос, почему цены на тарифы растут, а качество не улучшается, Мусин ответил, что это закон рынка.

«Только справедливая конкуренция дает клиенту справедливую цену и справедливое качество. Когда у нас всего два оператора — Казахтелеком и Beeline — здесь о рынке говорить сложно. На сегодня рыночных условий мало. Поэтому мы вынуждены как министерство постоянно усиливать контроль», — сказал Мусин. Министр уточнил, что на долю Казахтелекома на рынке Казахстана приходится 60%, а на долю Beeline — 40%.