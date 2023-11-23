Сингапурский холдинг выкупил казахстанский сервис онлайн-платежей

CEO нового платежного сервиса назначен Владимир Джабаров.

Холдинговая компания из Сингапура TipTopPay, которая специализируется на инвестициях в платежные сервисы на развивающихся рынках, в том числе в Евразии и Латинской Америке, теперь представлена в Казахстане. TipTopPay выкупила сервис Cloud Payments Kazakhstan, который теперь, согласно условиям сделки, был переименован в TipTopPay Kazakhstan. При этом все обязательства перед клиентами сохраняются.

TipTopPay является 100-процентным владельцем акций Cloud Payments. Сумма сделки не разглашается. В качестве CEO платежного сервиса назначен топ-менеджер c большим опытом в управлении финтех-компаниями — Владимир Джабаров. Под новым брендом компания продолжит оказывать услуги интернет-эквайринга, а также будет развивать платежные технологии и использовать международную экспертизу.

Как отметил управляющий партнер TipTopPay Тиан Вонг, экономика Казахстана является ведущей в Центральной Азии. По его словам, в нашей стране развита цифровизация и быстро растет объем интернет-торговли: «Это создает возможности для бизнеса по обслуживанию онлайн-платежей. Уверен, что удобная платежная технология от Cloud Payments имеет отличные перспективы роста».

Отметим, что Cloud Payments Kazakhstan входил в ТОП-5 игроков рынка организации онлайн-платежей для бизнеса. Сервис, существующий с 2017 года, позволяет встроить форму оплаты на сайт или в приложение. Также клиенты компании могут принимать платежи с помощью виджета или по ссылке в мессенджере. Сервисом пользуются более 500 организаций.