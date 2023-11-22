Прямой эфир: PROFIT Security Day 2023

Конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

22 ноября проходит конференция PROFIT Security Day 2023, где ведущие эксперты по информационной безопасности обсудят, как обстоят дела с ИБ в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Доклад: «Обеспечение кибербезопасности в Казахстане». Береке Галимжан, руководитель управления по реализации проектов информационной безопасности, Комитет по информационной безопасности МЦРИАП РК.

09:50 — Панельная дискуссия «Информационная безопасность сегодня».

10:50 — Доклад: «Инфраструктура сетевой безопасности систем АСУ ТП в „Азиатский газопровод“ на базе решений Check Point». Толеухан Жайдары, архитектор инфраструктуры сетевой безопасности систем АСУТП АО «Азиатский Газопровод».

11:10 — Доклад: «Как мы строим лучший SOC». Александр Пушкин, CISO PS Cloud Services.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад: «Microsoft 365: Современный подход к безопасности офисной инфраструктуры в финансовой индустрии». Сергей Жуйков, Microsoft Pre-sales Architect, Noventiq.

12:20 — Доклад: «Почему платформа кибербезопасности это самый оптимальный ответ на современные киберугрозы». Бахтияр Баймагамбет, региональный представитель Trend Micro в Центральной Азии.

12:40 — Доклад: «Начни с себя! Как ASTEL готовит сотрудников противостоять кибератакам». Клим Гольцман, начальник Оперативного центра информационной безопасности АО «ASTEL».

13:00 — Обед, розыгрыш призов.

14:00 — Доклад: «Стратегия в пределах безопасности». Дамир Еркин, заместитель директора технологической практики консультирования KPMG в Центральной Азии.

14:20 — Доклад: «Влияние ИТ на скорость реагирования ИБ. Почему мониторинг так важен». Станислав Похилько, менеджер по развитию бизнеса Oberig IT Group.

14:40 — Доклад: «Объять, понять и… Защитить!». Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:00 — Доклад: «Внедрение инноваций с помощью Data Fortify и защита своей организации от киберугроз». Ильдар Суханов, старший системный инженер Dell Technologies.

15:20 — Перерыв.

15:40 — Доклад: «Киберкриминалистика: технических анализ постинцидентных артефактов». Нурбек Тулендинов, главный архитектор-разработчик Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты.

16:00 — Доклад: «Fudo — практика применения next-generation PAM-системы для противодействия современным вызовам ИБ в РК». Максим Прахов, региональный представитель Fudo Security в Центральной Азии.

16:20 — Доклад: «Построение СУИБ, SOC/ОЦИБ: ключевые аспекты и практические рекомендации». Павел Шубин, начальник сектора информационной безопасности АО «Кселл».

16:40 — Доклад: «Роль CISO для бизнеса». Давид Мамедов, начальник управления ИБ ТОО «KAZ Minerals».

17:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции, ужин.