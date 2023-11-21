Корректировать ошибочные данные в цифровых документах теперь можно онлайн

Среди них — наименование и местонахождение юридического лица.

Девять сервисов корректировки сведений доступны на портале электронного правительства и восемь — в мобильном приложении eGov Mobile. Сервисы позволят актуализировать ошибочные данные в информационных системах государственных органов и получать госуслуги без каких-либо препятствий в дальнейшем, передает Учет.kz.

Корректировать свои сведения можно будет в случае выявления некорректных данных о семье (браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти), регионе в паспорте вакцинации, об ошибочных сведениях транспортных средств, о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, и актуализировать сведения о воинской службе. Подлежат актуализации также сведения о наименовании и местонахождении юридического лица и объектах недвижимости. Также есть возможность корректировать сведения об образовании, а именно — данные дипломов вузов и ТиПО, аттестата.

«Как вы знаете, данные о гражданине, его квартире либо автомобиле находятся в различных государственных базах данных госорганов. В том числе эти сведения отображаются в личном кабинете пользователя в eGov и eGov Mobile. Случаются отдельные кейсы, когда сведения некорректны, соответственно, это влияет на возможность получения госуслуг. Теперь для упрощения жизни граждан мы совместно с госорганами создали девять сервисов корректировки сведений. К примеру, если у вас некорректные сведения о семье либо об образовании, то вы можете подать заявку, прикрепить фото оригинала документа либо другие необходимые сведения. Заявка будет обработана, и сведения будут скорректированы соответствующим госорганом», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для корректировки сведений необходимо заполнить обязательные поля, описать проблему, прикрепить копию документа при необходимости и подписать услугу. Также «Сервисы корректировки» доступны на главной странице в мобильном приложении eGov Mobile. Результат оказания услуги направляется в личный кабинет в форме Уведомления об актуализации сведений либо мотивированный ответ об отказе в оказании услуги.