Оборот Ozon в Казахстане за III квартал 2023 года вырос почти в 10 раз

На основе текущих результатов компания повышает прогноз по росту GMV за полный 2023 год до 90-100%.

Маркетплейс Ozon объявил неаудированные финансовые результаты за III квартал 2023 года. Оборот, включая услуги, вырос в 2,4 раза год к году, до 450,8 млрд рублей. В компании отмечают, что это стало возможным благодаря быстрому росту числа заказов, среднего чека и базы лояльных покупателей. Оборот Ozon в Казахстане за тот же период вырос значительно быстрее — в 10 раз относительно показателей за III квартал 2022 года.

«Мы продолжаем активно наращивать инвестиции в развитие платформы и расширение логистической инфраструктуры в России и странах СНГ. Благодаря этому в июле–сентябре 2023 года площадка доставила клиентам более 251,1 млн заказов — в 2,3 раза больше, чем год назад. В Казахстане число заказов выросло значительно быстрее. По итогам 9 месяцев 2023 года зафиксирован рост в 8 раз по сравнению аналогичным периодом 2022 года», — отметили представители Ozon.

На 30 сентября 2023 года число активных пользователей маркетплейса достигло 42,4 млн человек (32,7 млн годом ранее). При этом в Казахстане активных пользователей маркетплейса год к году стало больше в 3,6 раза. Частотность заказов достигла 19,2 в год на активного покупателя (11,7 заказов на 30 сентября 2022 года).

Компания связывает достижение высоких показателей роста с наращиванием инвестиций в развитие платформы для покупателей, а также с расширением логистической инфраструктуры, в том числе сети ПВЗ. Общая площадь логистической инфраструктуры Ozon за тот же период увеличилась на 70% и превысила 2 млн кв. м, а количество пунктов выдачи заказов год к году выросло более чем в два раза. Фокусом компании в РК также является наращивание логистических мощностей. В Казахстане работают два фулфилмент-центра Ozon, а количество пунктов выдачи заказов с начала года увеличилось в 16,5 раз, приблизившись к 780.

Совокупный рост выручки маркетплейса в III квартале ускорился до 77% год к году (61% во II квартале 2023 года). Она достигла 109 млрд рублей за счет роста выручки от оказания услуг. Сервисная выручка превысила 69 млрд рублей — прежде всего, за счет расширения базы продавцов и роста их продаж. Более 70% предпринимателей на платформе используют рекламные инструменты маркетплейса, в результате чего выручка от рекламной платформы вновь утроилась и составила 19,5 млрд рублей. Выручка от финансовых услуг достигла 3,6 млрд рублей за счет расширения базы клиентов Ozon Банка как в B2C-, так и в B2B-сегменте. Выручка от прямых продаж выросла в 1,5 раза относительно III квартала 2022 года и превысила 39,9 млрд рублей.

За счет наращивания инвестиций в развитие, а также роста расходов на фулфилмент и доставку, в том числе вызванных дефицитом на рынке операционного персонала, валовая прибыль сократилась на 39% год к году и составила 5,8 млрд рублей. В связи с сокращением валовой прибыли скорректированная EBITDA в III квартале оказалась отрицательной и составила 3,9 млрд рублей. Накопленным итогом за 9 месяцев 2023 года EBITDA осталась положительной и превысила 4,1 млрд рублей.

Компания продолжает повышать операционную эффективность: в III квартале доля операционных расходов от оборота снизилась год к году практически в два раза — с 8,2% до 4,2% в текущем периоде. За счет эффекта масштаба значительно улучшилась юнит-экономика: операционные расходы в расчете на один заказ снизились со 143 рублей до 76 рублей.

Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, составил 24,9 млрд рублей, увеличившись более чем в три раза год к году, в результате положительного притока от оборотного капитала. Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 30 сентября 2023 года составили 92,7 млрд рублей по сравнению с 74,6 млрд рублей на 30 июня 2023 года.