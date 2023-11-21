На мероприятии представят цифровые проекты и улучшенные сервисы, разработанные для улучшения сервиса.

24 ноября в Международном финансовом центре «Астана» пройдет QazPost Demo Day 2023, где будут представлены инновационные проекты национального почтового оператора в сфере логистики. У гостей мероприятия будет возможность ознакомиться с продуктами и сервисами, которые делает Казпочта. Это хорошая возможность обменяться опытом с профессионалами и узнать о последних тенденциях в отрасли. Кроме того, участники и партнеры смогут посетить выставку, где можно будет ознакомиться с tech-решениями из сферы логистики.

В рамках конференции ожидается выступление руководителя АО «Казпочта» Асель Жанасовой, вице-министра промышленности и строительства Динары Щегловой, руководителя уникальной навигационной системы W2W Криса Шелдрика и других экспертов в сфере IT и логистики.

Мероприятие оффлайн, для других городов будет доступна онлайн-трансляция. Подробности на сайте.