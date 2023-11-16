Телефонный код Казахстана останется прежним

Про новый телефонный код Багдат Мусин говорил еще в 2021 году.

В марте 2023 года министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. 15 ноября 2023 года стало известно, что Казахстан отказывается от этих планов. В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана отметили, что на данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года «Об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», заключенным между ведомствами связи двух стран, передает Zakon.kz.

«В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем», — пояснили в МЦРИАП РК.

Кроме того, всем абонентам отечественных операторов связи необходимо будет обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, в социальных сетях и различных приложениях.

«Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. Также министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи, принято решение оставить без изменения международный код +7», — заявили в ведомстве.

В связи с этим проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России о заключении нового соглашения между об использовании нумерации 7-й зоны.

«Проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ. В настоящее время на стороне России проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения Ноты РФ о согласовании проекта, будет проведена работа по подписанию и принятию соглашения», — отметили в МЦРИАП.