Казахстан и Азербайджан стали партнерами по кибербезопаности

17 ноября подписан меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО «Государственная техническая служба» и Службой электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Республики Азербайджан.

Развитие международного сотрудничества осуществляется между Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) и Службой электронной безопасности Республики Азербайджан (CERT.AZ).

Меморандум направлен на повышение уровня взаимодействия в области информационной безопасности, особенно в части реагирования на инциденты информационной безопасности. Меморандум создает фундамент для обмена передовыми практиками, опытом и информацией о текущих киберугрозах. Благодаря развитию сотрудничества консолидируются взаимные усилия, технические и человеческие ресурсы в случаях выявления и устранения последствий компьютерных атак. Такие соглашения способствуют обмену передовыми практиками, помогают сокращать время реагирования на инциденты и укрепляют сопряженные усилия для защиты критически важной информации.

Меморандум подтверждает стремление двух стран к укреплению статуса надежных партнеров в сфере кибербезопасности.