Сколько в Казахстане установлено базовых станций 5G, рассказали в Минцифры

По планам ведомства, к концу 2023 года сеть 5G покроет не менее 15% столицы.

В Казахстане установлено более 600 базовых станций 5G, из них более 70 — в столице. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления мониторинга и развития беспроводных связей МЦРИАП Олжас Кабенов. По его словам, они установлены в основном в районах массового скопления людей, передает Sputnik.

«Мы не заставляем операторов устанавливать базовые станции в определенных местах. Они сами планируют и устанавливают их», — пояснил он.

Требование к операторам от Минцифры — обеспечить связью 5G не менее 75% территорий городов республиканского значения, 60% территории областных центров до конца 2025 года. Кроме того, в рамках проекта «Доступный интернет» ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G. Планируется, что к концу 2023 года сеть 5G покроет не менее 15% столицы.

«Эта технология обеспечивает высокие скорости передачи данных, более низкую задержку и поддерживает большее количество пользователей, устройств и услуг. Кроме того, 5G обладает более высокой эффективностью для развития государства и бизнеса, что существенно ускорит темп цифровизаций в стране», — отмечает Кабенов.

На брифинге также стало известно об имеющихся в столице 67 «белых пятнах» — адреса конкретных ЖК, где низкое качество связи. В течение года по этим адресам в Минцифры вели работу.

«До конца текущего года будет построено 26 антенно-мачтовых сооружений, 10 из них уже построено. Это те районы, где есть проблемы и где есть возможность установить антенно-мачтовые сооружения в соответствии со строительной нормой. Потому что если дома плотно расположены, то высокую матчу установить не получится. Мачту не поставишь там, где расстояние между домами пять метров. Там, где нет возможности, совместно с акиматом проводим встречи, мы пытаемся договориться по установке базовых станций», — сказал руководитель управления контроля в области связи комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Диас Толегенов.

На сегодня по 60 адресам вопрос решен. По остальным адресам работы продолжаются, но приходится сталкиваться с радиофобией жителей. В заключение Толегенов сообщил, что Минцифры предлагает при проектировании ЖК сразу отводить места под вышки.