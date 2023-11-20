New Ventures инвестирует до $100 млн долларов в стартапы в Казахстане

Подразделение нового венчурного проекта искать стартапы, которые бросают вызов несправедливости. Казахстан — одна из приоритетных стран.

inDrive, глобальная платформа транспортных и городских услуг, запускает New Ventures, новое подразделение, которое будет заниматься венчурными инвестициями, а также поиском перспективных стартапов для слияния и поглощения (M& A). Денежный фонд New Ventures составит до 100 миллионов долларов. Возглавит подразделение в должности вице-президента опытный предприниматель и специалист по инвестициям Андрис Смит. Руководителем дивизиона на Ближнем Востоке, в Центральной, Юго-Восточной и Южной Азии станет Нуркен Рзалиев, известный в Казахстане предприниматель, который запускал ряд крупных локальных проектов.

Инвестиции New Ventures будут направлены на быстрый рост и положительное влияние на общество. При выборе проектов менеджмент подразделения будет руководствоваться следующими инвестиционными критериями:

— Миссия проекта, которая должна бросать вызов несправедливости и стремиться улучшить жизнь людей и общества.

— Это должны быть локальные стартапы с большим потенциалом глобальной экспансии.

— Компании послепосевной стадии (post-seed) и/или до выхода в серию А (pre-Series A), чьи продукты подходят рынку.

— Подтвержденный быстрый органический рост.

— Здоровые экономика проекта и стабильные финансовые потоки.

«Когда-то inDrive был андердогом, а теперь стал компанией, за которой, безусловно, стоит понаблюдать инвестору. Команда добилась быстрого глобального роста, оставаясь приверженной своей миссии по борьбе с несправедливостью. Инвестируя в развивающиеся компании, внедряющие инновации для улучшения жизни людей, inDrive еще больше укрепляет свою приверженность этой борьбе через помощь успешным, но недооцененным стартапам. У компании есть уникальные возможности для этого: присутствие и быстрый рост на развивающихся рынках, которые имеют слабый доступ к рынкам капитала. Я очень рад применить свой опыт, чтобы помочь inDrive изменить жизнь передовых фаундеров, стремящихся расширить свой успешный бизнес, который вносит вклад в улучшение мира», — рассказал Андрис Смит.

Андрис занимал ключевые стратегические должности как в стартапах, так и в корпоративных организациях, руководил преобразованиями бизнеса, приобретениями и интеграциями в крупных корпорациях, например, в Morgan Stanley и Aviva. Он также создавал венчурные предприятия как партнер Stryber — ведущий партнер по стратегическому росту и независимый корпоративный венчурный основатель в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Миссия, лежащая в основе New Ventures, заключается в поиске незамеченных быстрорастущих стартапов, которые могут работать за пределами традиционных регионов-центров инноваций, и поддержке их развития, чтобы увеличить их положительное влияние. Эндрис обладает уникальным опытом в корпоративной среде и венчурном строительстве, и это сочетание делает его идеальным кандидатом для руководства New Ventures. Мы уверены, что энергия и опыт, которые он привнесет, помогут нам достичь наших инвестиционных целей», — прокомментировал Марк Лофран, президент inDrive.

New Ventures будет помогать объектам инвестирования и приобретенным компаниям быстро масштабироваться на базе платформы inDrive. Эти компании смогут получить конкурентное преимущество за счет использования многомиллионной клиентской базы inDrive на более чем 45 рынках, а также доступа к инновациям и технологиям компании.

New Ventures в Казахстане

Руководителем New Ventures в Центральной, Юго-Восточной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке стал Нуркен Рзалиев, который присоединился к команде в начале 2022 года и все это время отвечал за развитие направления новых бизнесов в экосистеме inDrive. Нуркен является известным предпринимателем и принимал активное участие в создании проектов Choco в Казахстане в качестве акционера и члена правления группы.

«Занимаясь строительством проектов от нуля к единице в Казахстане на протяжении почти 10 лет, я на своем опыте понимаю, насколько сложно привлекать финансирование, а еще тяжелее масштабироваться на глобальный рынок. Такие шансы, которые открылись, в частности, перед казахстанскими проектами в связи с запуском New Ventures появляются раз в пять-десять лет. Своими силами мы попытаемся найти все самые интересные проекты и отобрать лучшие. Но кого-то можем пропустить. Друзья, призываю вас проактивно с нами связываться. Мы открыты как минимум к общению, как максимум — к взаимовыгодному партнерству. Как казахстанец я буду рад, если нам удастся помочь фаундерам из нашей страны построить глобальную компанию», — заявил Нуркен Рзалиев.