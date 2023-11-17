Что говорят в правительстве об уходе майнеров из Казахстана

Доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане, именно поэтому они либо закрываются, либо уходят из страны.

На пленарном заседании сената депутат Ольга Булавкина поинтересовалась перспективами майнинга в Казахстане. В 2021 году наша страна занимала второе место после США по майнингу криптовалют и биткойн с долей 18,1% в общем объеме. С 1 января 2022 года в стране действует налог на цифровой майнинг — с этого же года ставка платы за майнинг рассчитывается по прогрессивной шкале, передает Zakon.kz.

«В феврале 2023 года парламент принял самостоятельны й закон о цифровых активах в РК. Тем самым создана правовая база в этой сфере. Как сегодня складывается рынок цифрового майнинга в Казахстане? Насколько он является прибыльным и окупаемым? Каковы его перспективы в условиях наблюдающейся тенденции дефицита электроэнергии?», — задала вопрос Ольга Булавкина

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, что Казахстан одним из первых ввел регулятивные нормы по цифровому майнингу. Ведь, несмотря на второе место Казахстана по майнингу криптовалют, о какой-то значительной пользе в целом для экономики на тот момент было нельзя говорить. Поэтому с начала 2023 года начала действовать прогрессивная шкала.

«Но рынок постоянно меняется. Сложно говорить о том уровне доходности, который есть, потому что рынок волатильный. Доходность и убытки майнеров зависят от того, какова цена на криптовалюту, сколько участников сети в данный конкретный момент. И мы видим, что сегодня доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане, именно поэтому они закрываются, что в целом, не стоит рассматривать как проблему. Мы понимаем, что те майнеры и организации, которые работают в сфере цифровых активов и которым интересно в Казахстане, все-таки остаются. Определенный уровень майнинга у нас в стране есть — они утилизируют тот профицит электроэнергии, который возникает в вечернее время и ночные часы. И в дальнейшем работу по повышению интереса от прихода этих компаний в Казахстан для рынка и бюджета мы будем проводить», — высказался Асхат Оразбек.

Депутат Екатерина Смышляева добавила, что рынок «серого» майнинга сократился практически до нуля.