Казахстанцам упростят страховые выплаты при ДТП

Потребитель сможет, не посещая офис, подать заявление и необходимые документы для получения страховой выплаты через сайт страховой организации.

Процедуры онлайн-урегулирования страховых случаев по всем обязательным видам страхования и упрощенный порядок получения страховой выплаты (Европротокол) вводятся с 2024 года в Казахстане. Как разъяснили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, онлайн-урегулирование страховых случаев упростит и сделает процесс страхования более транспарентным, передает Kazpravda.kz.

«Потребитель сможет, не посещая офис, подать заявление и необходимые документы для получения страховой выплаты через сайт страховой организации. Все этапы процесса урегулирования страхового случая, от заявления до выплаты, будут отражаться в личном кабинете потребителя и фиксироваться в Единой страховой базе данных. Электронная фиксация каждого этапа договора страхования позволит обеспечить защиту прав и интересов потребителей», — уточнил финрегулятор.

Европротокол же позволит в режиме онлайн прямо на месте ДТП оформить страховой случай без привлечения дорожной полиции и обращения в суд.

«Европротокол применим, если в ДТП участвует только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, не пострадало имущество третьих лиц. Участники ДТП должны прийти к согласию, кто является виновником аварии, а кто пострадавшим, и что сумма ущерба не превышает 100 МРП.

Европротокол существенно упростит процесс и сократит срок получения страховой выплаты. Если на сегодня получение страховой выплаты в среднем занимает 92 дня, то Европротокол позволит получить деньги уже через шесть рабочих дней, включая три дня на оценку ущерба. Будет снижена нагрузка на дорожную полицию и суды», — отметили преимущества нововведения в АРРФР.

Для удобства Фонд гарантирования страховых выплат разработал специальное мобильное приложение. Оно позволит подать онлайн заявку в страховую организацию, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео. Выплаты поступят на банковский счет пострадавшего. Страховые организации также могут создать свои мобильные приложения и интерфейсы. Казахстанцы смогут выбрать наиболее удобный сервис.