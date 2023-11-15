Строительство крупной ветровой электростанции в области Жетісу намечено на 2025 год

Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

В частности, обсуждался проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Начало строительства, при достижении финального соглашения, намечено на 2025 год. Премьер-министр поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрели вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т. д.

Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. В частности, занять более проактивную позицию МИД РК, дипломатическому представительству Казахстана в Джидде, нацкомпании Kazakh Invest и другим заинтересованным госорганам и организациям. В том числе тщательнее проработать пул потенциальных проектов. Также в преддверии ближайшего заседания Межправительственной комиссии премьер-министр поручил организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.