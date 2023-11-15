Усилить безопасность онлайн-услуг обяжут МФО
Соответствующее постановление было принято АРРФР.
Эти меры — часть новых требований АРРФР к безопасности программного обеспечения дистанционных услуг микрофинансовыми организациями. В соответствии с документом, упрощены процедуры регистрации клиента в мобильном приложении, уменьшено число документов. А для снижения рисков мошенничества будут усилены методы аутентификации клиента и внедрены дополнительные требования к мерам защиты мобильного приложения, передает Kazpravda.kz.
Так, установлены требования к безопасности программного обеспечения, используемого при предоставлении микрокредитов электронным способом. В их числе:
— обеспечение безопасности разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;
— использование биометрической идентификации клиента посредством Центра обмена идентификационными данными при осуществлении ряда критичных операций;
— ограничение работы приложения при использовании на мобильном устройстве программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности (Jailbreak, root access);
— запись геолокационных данных в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.