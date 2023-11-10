Опытом в цифровизации АПК обменялись казахстанские и российские эксперты

Казахстан — первая страна ЕАЭС, которая начала использовать единую систему учета сельскохозяйственных животных.

Цифровизацию в АПК обсудили эксперты на панельной сессии, которая состоялась на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Открыл сессию вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, который рассказал, как Казахстан внедряет новые технологии в АПК.

Например, благодаря использованию комплекса спутниковых и компьютерных технологий при средней урожайности в 13 ц/га, казахстанским аграриям удалось получить до 25 центнеров. На землях с высокой плодородностью этот показатель превысил 40 ц/га, сократив производственные затраты.

Более того, в республике активно внедряются «цифровые» фермы — с помощью государственной поддержки их количество выросло почти в 4 раза, с 40 до 150. В растениеводстве цифровая ферма использует электронные карты полей, системы GPS-навигации, системы контроля территории и доступа к комбайну и так далее. В животноводстве — доильные залы с программным обеспечением, автоматические системы подачи воды, корма и навозоудаления, УЗИ-аппараты, системы мониторинга активности животных, роботы-дояры.

«Таких результатов удалось добиться путем модернизации отраслевых информационных систем. Казахстан — первая страна ЕАЭС, которая начала использовать единую систему учета сельскохозяйственных животных. В системе зарегистрировано более 35 млн сельхозживотных, в ней работают порядка 4,5 тысяч ветеринарных специалистов», — сообщил Баглан Бекбауов.

Не менее важно и то, что в Казахстане более 90 тыс. сельхозпроизводителей получают субсидии посредством специальной электронной платформы — то есть процесс полностью автоматизирован. Сельхозтоваропроизводители и другие участники торговли получают электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений. Автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра хранит 6,5 млн сведений в электронном формате по земельным участкам. Также МСХ планирует внедрить отраслевую систему прослеживаемости сельхозпродукции по примеру системы «Зерно» в России.

Из выступления директора департамента пространственных данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Данияра Какпенова участники сессии узнали о применении космического мониторинга для решения задач сельского хозяйства. Так, космомониторинг пастбищных угодий проводится для оценки состояния, деградации и продуктивности пастбищной растительности по сезонам года. И если в 2022 проводился мониторинг 60 административных районов, то с 2023 года — на всей территории Казахстана. Мониторинг пахотных земель также охватывает всю страну и весь процесс севооборота. Благодаря мониторингу определяются посевная площадь, состояние посевов, степень засоренности, уборка урожая зерновых культур.

Помимо этого, в Казахстане действует платформа AGROSPACE для передачи геопространственных данных по сельхозугодьям для обоснования заявки на получение субсидий через Единую государственную информационную систему субсидирования. На AGROSPACE налажены бизнес-процессы, связанные с подтверждением границ и площадей сельхозпроизводства, а также внесением и корректировкой персональных данных сельхозтоваропроизводителей. Через Telegram-канал t.me/agrospace_kz аграриев в оперативном порядке консультируют и обучают работе на платформе.

Следующим на сессии выступил заместитель председателя ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК» Шалкар Амантуров с докладом о прослеживаемости животноводства. Спикер сообщил, что на сегодня в АПК Казахстана используют 5 информационных систем: «Идентификация сельскохозяйственных животных» (ИСЖ); «Информационно-аналитическая система Республиканская система животноводства» (РСЖ); «Автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра» (ГЗК); «Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса» (ЕАСУ); Единая государственная информационная система субсидирования» (ЕГИСС).

Спикер добавил, что ТОО «АЦЭП» доработало старые и разработало новые системы, важные для казахстанского животноводства. Это: Vetlab (ветеринарные лабораторные исследования), «РПО» (очаги особо опасных болезней с/х животных), «Процессинговый центр» (генерация и выдача индивидуальных номеров животных и их мониторинг, «Ветеринарная-санитарная экспертиза» (выдача актов эспертизы на убойных пунктах и их мониторинг), Vetmobile (мобильное приложение для ветеринарных врачей), Torttulik (мобильное приложение для владельцев с/х животных).

Из доклада заместителя руководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой присутствующие на сессии узнали, как цифровые системы работают в управлении безопасностью сельскохозяйственной продукции. Интеграционные процессы непосредственно между Россельхознадзором и Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по словам спикера, на сегодня день не завершены. Для обеспечения продовольственной безопасности обеих стран целесообразно вернуться к тем планам по интеграции, которые они ранее совместно утвердили и реализуют в области ветеринарии и фитосанитарии. В заключение Светлана Алексеева обратилась с предложением к Баглану Бекбауову обмениваться специалистами, чтобы они досконально изучили цифровые системы своих коллег.

Итогом панельном сессии стало обсуждение перспектив развития агропромышленного комплекса и того факта, что без цифровизации эта сфера уже не может существовать. Специалисты Казахстана и России договорились обмениваться важными наработками в сельском хозяйстве и совместно улучшать имеющиеся технологии, так как АПК обеих стран тесно взаимосвязан.