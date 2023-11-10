Казахстан сможет прогнозировать рынок ГСМ при помощи искусственного интеллекта

Топливо-энергетический комплекс страны практически полностью цифровизирован, специалисты учатся анализировать данные.

В Казахстане заработала информационная система, где ведется учет нефтепродуктов в цифровой среде. Об это на саммите по цифровой энергетике и искусственному интеллекту рассказал вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан. Он поделился подробностями о работе ситуационно-аналитического центра, созданного при ведомстве, передает Sputnik.

«Центр обрабатывает данные топливо-энергетического комплекса для анализа и стратегического планирования. Международные IT-компании оказывают помощь в цифровизации индустрии. Делятся опытом, какие данные можно брать еще из рынка, то есть расширить перечень данных, которые нам известны», — пояснил Ильяс Бакытжан.

По его словам, глобальные компании имеют большой опыт по обработке данных с использованием искусственного интеллекта, и Казахстан будет учиться этому.

«В этом году была введена информационная система, которая отслеживает процесс, начиная от добычи, переработки, транспортировки до продажи на АЗС. К системе подключаем все больше и больше недропользователей, заправочных станций. И в следующем году сможем получать более достоверные данные в разрезе регионов», — поделился вице-министр.

Работа с международными компаниями с использованием ранее добытых статистических данных позволит Минэнерго интерпретировать паттерны поведения потребителей.

«К примеру, сезонность потребления, ситуации с приграничными районами, потому что наше топливо дешевле, чем в соседних странах. Почему те или иные тенденции проявляются? Нам надо научиться анализировать данные, чтобы предупредить дефицит топлива в каком-либо регионе. Также это может быть инструментом в борьбе с серым экспортом», — продолжил он.

В настоящее время 95% добычи нефтепродуктов в Казахстане осуществляется в цифровой среде, и продолжается подключение недропользователей. Также к системе онлайн-отслеживания подключены все АЗС и нефтебазы.

«Искусственный интеллект станет как бы ассистентом для принятия решения в той или иной ситуации, делать прогнозы и моделировать сценарии развития событий. Чем больше мы загрузим статистических данных, тем больше вероятность принятия правильного решения», — добавил спикер.

Он подчеркнул, что система введена в этом году, в ведомстве пока работают над улучшением принципов работы.