В Казахстане вводят новый классификатор экономической деятельности в сфере IT

Он заработает с 1 апреля 2024 года.

Новый справочник видов экономической деятельности (ОКЭД) конкретизирует ряд видов экономической деятельности для государственных и негосударственных организаций в части IT-услуг, исключает устаревшие понятия, а также включает новые термины, такие как облачные технологии, кибербезопасность, управление данными и другие. Это одна из рыночных инициатив Комитета ИКТ, образования и инноваций при президиуме НПП Атамекен, которая была всецело поддержана Бюро Национальной статистики АСПИР РК и МЦРиАП РК.

«Национальные справочники необходимо модернизировать. Особенно сейчас это актуально в рамках цифровой стратегии „Казахстан — IT страна“. Правильные классификаторы позволяют вести более точную статистику в сфере ИКТ, предоставляют больше возможностей для анализа, а также позволяют правильно классифицировать IT-услуги, которые могут предоставляться рынком и государством», — отметили в МЦРИАП.

Секция J национального классификатора ОКЭД включает шесть разделов, от 58 до 63. В рамках нововведений внесены изменения в описание ОКЭД в 11 пунктов, добавлены 4 и исключено 3 ОКЭД. Теперь отдельно выделены деятельность в области проектного управления, разработки технической документации и системной архитектуры, обработки данных, а также предоставление в пользование программных продуктов, мобильных приложений и др.

В работу были вовлечены активисты IT-рынка — члены ИКТ Комитета при НПП Атамекен, сотрудники БНС РК и МЦРИАП РК. Инициатива является частью внедрения правил Yellow pages rules в сфере IT.

Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) — это национальный классификатор на уровне пяти знаков, который устанавливает порядок классификации и кодирования видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов.