Аналитики представили обзор казахстанского рынка труда в сфере IT

Какие зарплаты предлагает бизнес IT-специалистам и насколько сильно отличаются ставки опытного и начинающего айтишника?

Компания HeadHunter Казахстан подготовила анализ рынка труда IT-отрасли на основе вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.kz. Аналитики выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес IT-специалистам, как сильно отличаются ставки опытного и начинающего айтишника, а также насколько высокая конкуренция среди соискателей сложилась в 2023 году. Период расчета 01.01.23- 31.10.23.

Вакансии для IT-специалистов составили 6% от общего количества всех вакансий за 2023 год. Это более 28 тысяч, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Чаще всего в вакансиях предлагалась занятость на полный день (85%) и только у 10% вакансий есть возможность удаленной работы. Аналогичные цифры по удаленке наблюдались и в прошлом году. А в 2021 году таких вакансий было на 3% меньше. Если смотреть на пожелания самих соискателей в РК, то 22% предпочли бы работать удаленно.

58% всех предложений вакансий пришлось на Алматы, 24% — на Астану. На остальные города — менее 3%.

Компании, которым в большей степени требовались айтишники, относятся к отраслям:

— Информационные технологии, системная интеграция, интернет — 35%

— Финансовый сектор — 13%

— Розничная торговля — 9%

— Услуги для бизнеса — 8%

— СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование — 7%

— Телекоммуникации, связь — 6%

— Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 5%

— Образовательные учреждения — 5%

Сфера IT является одним из лидеров по уровню окладов на казахстанском рынке труда. Средняя арифметическая предлагаемая заработная плата в вакансиях составила 360 тысяч тенге до вычета налогов. Уровень дохода от 1 млн тенге можно встретить в 12% вакансий.

Зарплаты достаточно сильно зависят от навыков и опыта работы кандидатов. Начинающие IT-специалисты почти всегда сталкиваются с низким зарплатным стартом. Например, ведущему frontend-разработчику работодатели готовы платить до 7000$, а начинающему от 90000 тенге.

В разрезе позиций также заметна серьезная разница в зарплатных предложениях. Топ-5 самых высокооплачиваемых позиций в IT за 2023 год:

— Team Lead до 15000$

— CV Engineer до 10000$

— Senior DevOps Engineer 9000 — 9500$

— Lead AI Data Scientist до 8000$

— Senior Frontend developer до 7000$

Наибольшее число айтишников живет в Алматы (52%) и Астане (25%). В профессии, в большинстве, преобладают мужчины (69%). Средний возраст составил 26-35 лет.

Анализ рынка труда показывает, что в 2023 году чаще всего выходили на рынок труда программисты и разработчики (их 20% от общего количества). На втором месте оказались руководители проектов в IT — 12%. На третьем месте аналитики данных — 8%.

В резюме специалистов чаще всего упоминается знание следующих навыков: SQL, HTML, Python, Agile Project Management, ООП.

Перспективность IT-отрасли многие казахстанцы оценивают как одну из самых высоких. Так, по результатам опроса в 2022 году 19% трудоустроенных казахстанцев планировали пройти переобучение для работы в сфере информационных технологий.

В 2023 году в среднем на одну IT-вакансию приходится всего три соискателя. Этот показатель считается дефицитным для рынка, в норме он должен составлять 5-7 соискателей. Казахстанскому рынку труда сейчас крайне необходимы программисты, разработчики и web-инженеры со степенью квалификации Middle и Senior.

Города, в которых наиболее сильно ощущается этот дефицит — Алматы, Усть-Каменогорск, Костанай, Караганда и Астана.