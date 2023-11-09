Минобороны переходит на цифровой учет военнообязанных и призывников

Министерство обороны РК сообщило о переходе на цифровой учет военнообязанных и призывников. Этому событию предшествовала предварительная работа по законодательному закреплению новшества и его техническому воплощению, передает Kazpravda.kz.

«Таким образом происходит переход от электронного правительства к новому формату государственного управления — „невидимому правительству“. Его суть заключается в том, что широкий массив решений остается за кадром. За считанные минуты гражданин получает конкретный результат, то есть — фокус государственной политики сосредоточен на человеке и его запросах», — отметили в ведомстве.

Перевод комплекса услуг в сфере воинского учета в электронный формат стал возможен благодаря интеграции информационных систем Министерства обороны с другими государственными органами.

«Теперь услуги, требовавшие явочного порядка, переведены в цифровой формат. Отменена выдача удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время, военных билетов тем, кто не проходил воинскую службу. 17-летним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах», — уточнил заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Руслан Омаров.

Введен электронный учет военнообязанных и призывников. При перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.

Автоматизация услуг упрощает также порядок трудоустройства граждан. Работодателю больше не нужно требовать от работника военный билет или удостоверение о приписке. Все данные есть в личном кабинете гражданина на eGov в разделе «Воинская служба». Если сведения в нем не соответствуют действительности либо отсутствуют, пользователи ресурса могут через личный кабинет подать заявку на получение государственной услуги «Актуализация/корректировка сведений» и приложить соответствующие документы.

При выходе на пенсию отпадает необходимость обращения в местный орган военного управления для получения справки, подтверждающей прохождение воинской службы.

Благодаря интеграции данных министерств обороны, труда и социальной защиты населения также исключена государственная услуга «Выдача справок лицам, имеющим льготы (ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий на территории других государств и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции)».