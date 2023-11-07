«Роботек». Панама. Connecting the World

Сегодня в Panama city начался грандиозный праздник для юных талантов из более, чем ста стран — главный чемпионат World Robot Olympiad (Всемирной робототехнической олимпиады).

В прошлом году Германия в Дортмунде передала эстафету WRO Панаме. В глобальном календаре 2023 года 7–9 ноября забронированы на мировой финал World Robot Olympiad. WRO — одна из самых престижных олимпиад школьников, география которой расширяется каждый год. В Panama city собралось свыше 26 тысяч команд из более, чем ста стран.

Тема WRO 2023 посвящена глобальной теме современности — «Connecting the World» («Соединяя мир»). Сегодня робототехника и искусственный интеллект каждый день меняют мир, поэтому глобальная повестка World Robot Olympiad посвящена тому, как сделать сотрудничество человека и робота успешным и безопасным. В Панаме командам предстоит работать с роботами, создающими инфраструктуру и логистику цифровой индустрии.

Казахстан в составе национальной сборной представляют три команды столичной школы «Роботек». Главные старты года предстоят Вагизу Дисембаеву, Жанарысу Капарову, Ансару Саурбаеву, Амиру Карабаеву, Батырхану Байтерекову, Марату Казкенову. Все они завоевали олимпийские лицензии на национальном чемпионате WRO-2023, в конкуренции высокого напряжения доказали, что лучшие в стране.

На панамской земле ребята готовятся выступить в двух востребованных категориях — Future Engineers и Robomission. Им предстоит продемонстрировать, что знания, инженерное мышление и креативность в казахстанском «Роботеке» абсолютно соответствуют мировым стандартам.

Казахстанские участники WRO уже сегодня достойно представляют страну в мировом IT-пространстве и успешно внедряют цифровые технологии в отечественную действительность. Они готовы стать новым поколением Digital Nomads и создать в Центральной Азии глобальный кибер-хаб.

Знаковым событием для «Роботека» в Panama city станет подписание Меморандума о сотрудничестве с представителями лучших школ и клубов робототехники тюркских стран.