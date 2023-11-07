YouTube начал активную борьбу с блокировщиками рекламы

Платформа предпринимает глобальные действия, направленные на то, чтобы побудить пользователей отказаться от блокировщиков.

Весной этого года YouTube начал эксперимент по ограничению блокировщиков рекламы. Тестовый проект затронул ограниченное количество пользователей, теперь же платформа запретила смотреть ролики с использованием AdBlock и других подобных расширений всем, начав масштабную кампанию.

Теперь пользователь с включенным блокировщиком увидит соответствующее предупреждение. Возобновить просмотр видео можно, лишь отключив блокировщик рекламы или приобретя подписку YouTube Premium. Сами представители видеохостинга отмечают, что использование блокировщиков рекламы является нарушением пользовательского соглашения YouTube.

С момента запуска в 2005 году и приобретения Google годом позже YouTube превратился из хранилища любительских видео в крупнейшую онлайн-видеоплатформу в мире. С добавлением YouTube Shorts — собственной функции для коротких вертикальных видео — YouTube продолжил адаптироваться к требованиям пользователей. YouTube Shorts, запущенные во всем мире в июне 2021 года, к февралю 2023 года превысили 50 миллиардов ежедневных просмотров.

Количество пользователей YouTube по всему миру составляет 2,1 млрд. Доходы от рекламы в 2022 году достигли 29,24 млрд долларов, что составило 11,35% в общем доходе Google. Доля маркетологов, использующих YouTube в 2023 году, во всем мире составила 54%.