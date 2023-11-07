Анонс: XI Kazakhstan HR-forum

Участников ждут содержательные презентации и кейсы от международных и казахстанских спикеров.

23 ноября в Алматы состоится XI Kazakhstan HR-forum «Свобода, смысл, простота» — событие, где встречаются инновации, смелые идеи и вдохновение в области управления персоналом, наполненное обменом знаниями, активными дискуссиями и бескрайними возможностями для профессионального развития.

Участников ждут содержательные презентации и кейсы от международных и казахстанских спикеров и HR-экспертов таких компаний, как Korn Ferry, Mercer, SHRM, Ancor, Hewlett Packard, OLX Работа, Sezim, Philip Morris и других.

Программа форума включает три блока: Performance Organization; Performance Team; Personal Performance. Практический блок Case Studies будет представлен кейсами топовых компаний по направлениям Personal Capabilities, Digital Approaches, Culture Building, Well-being.

В рамках форума лучшие директоры по управлению персоналом получат награды в номинации The Best HRD и признание профессионального комьюнити. Инициатива проведения конкурса призвана отметить ведущих казахстанских HR-директоров, которые внесли свой вклад в развитие технологий и инновационных решений в управлении персоналом и эффективно их использовали в бизнес-процессах своих компаний.

Таким образом, Kazakhstan HR-forum задает тренд для соревнования казахстанского HR-сообщества, развития компетенций, транслирования лучших практик и консолидации базы знаний в области управления человеческими ресурсами.

В рамках форума пройдет также секция Speed Mentoring — индивидуальные сессии с менторами, самыми эффективными HR-гуру. Это не только рекомендации и поддержка экспертов, но и формирование ценных связей и сетей в профессиональном сообществе. Speed Mentoring дает возможность установить контакты с влиятельными лидерами отрасли и открывает двери к новым возможностям карьерного роста.

В этом году впервые на форуме будет организован круглый стол, где гости в формате дискуссии смогут обсудить стратегии управления талантами.

Организаторы — Kazakhstan Growth Forum и КСЖ Коммеск-Өмір. Программа, регистрация, заявки на номинацию и менти доступны на сайте.